Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять соперника Орбана с победой

После победы Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество «вишеградской четверки» (культурно-политического альянса Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) и сообщил, что его первая зарубежная поездка в случае назначения премьером будет в Польшу. Он также заявил, что партия «смогла сменить режим» Орбана и «освободить Венгрию».