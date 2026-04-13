Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять соперника Орбана с победой

Источник: РБК

Кремль не будет поздравлять лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с Юнашев Live.

По его словам, Москва не направляет поздравления «недружественным странам», к которым относится Венгрия, поддерживающая санкции против России.

Песков при этом отметил, что с проигравшим на выборах венгерским премьером Виктором Орбаном Москва «вела диалог».

По итогам обработки 98,32% голосов партия «Тиса» набирает 53,07% и получает 138 мест в парламенте, обеспечивая себе конституционное большинство. Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП получает 55 мандатов (38,43%).

После победы Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество «вишеградской четверки» (культурно-политического альянса Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) и сообщил, что его первая зарубежная поездка в случае назначения премьером будет в Польшу. Он также заявил, что партия «смогла сменить режим» Орбана и «освободить Венгрию».

Орбан ранее, выступая на заключительном митинге избирательной кампании в Будапеште, назвал ключевым вопросом выборов сохранение Венгрии как «острова мира» и заявил, что страна должна определить, будет ли сформировано «национальное или проукраинское правительство».

