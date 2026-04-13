В Финляндии допустили украинское происхождение найденного 11 апреля дрона

Беспилотник, который нашли в районе финского года Итти 11 апреля, вероятно, принадлежит Украине, сообщает Yle со ссылкой на главного инспектора из Центральной уголовной полиции Ристо Лохи. По его словам, этот дрон мог прилететь вместе с тремя другими украинскими БПЛА, которые нашли на территории страны в конце марта.
«На данный момент весьма вероятно, что это тот же самый объект, что и ранее обнаруженные дроны», — сказал Лохи. Обломки найденного аппарата отдали на экспертизу. Лохи не исключает, что на территории Финляндии вскоре найдут и другие упавшие беспилотники.
Изначально предполагалось, что разбившиеся ранее БПЛА были модели Ан-196. Однако техническое исследование показало, что беспилотники гораздо меньше по размеру и их точная модель пока что не известна.
Помимо самого БПЛА 11 апреля в районе Итти нашли неразорвавшуюся боеголовку, отделившуюся от аппарата. Силы обороны совместно с полицией ее обезвредили.
В конце марта Минобороны Финляндии сообщило о двух беспилотниках, которые упали в районе города Коувола, близ побережья Финского залива. Через два дня пограничники обнаружили еще один аппарат на льду озера Пюхяярви. В ходе экспертизы установили, что все три принадлежат Украине.
