ГП потребовала лишить полномочий 4-х нотариусов из-за бывшего судьи

Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к жене и двум дочерям бывшего главы Краснодарского краевого суда Чернова, потребовав лишить их права вести нотариальную деятельность.

Источник: РБК

Генеральная прокуратура подала в Октябрьский районный суд Краснодара антикоррупционный иск к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой, бывшей супруги экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. В числе ответчиков также их две дочери — вице-президент краевой нотариальной палаты Елена Рязанская и Анастасия Шепель, судья Арбитражного суда Краснодарского края, а также связанные с ними лица.

В иске надзорное ведомство требует лишить права вести нотариальную деятельность Галину Чернову и Елену Рязанскую и еще двух нотариусов, помогавших им в незаконной деятельности — Геннадия Сидоренко и Ларису Серикову, сообщил источник, знакомый с исковым требованиями.

Материал дополняется.