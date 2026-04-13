ГП потребовала лишить полномочий 4-х нотариусов из-за бывшего судьи

Генеральная прокуратура подала в Октябрьский районный суд Краснодара антикоррупционный иск к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой, бывшей супруги экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. В числе ответчиков также их две дочери — вице-президент краевой нотариальной палаты Елена Рязанская и Анастасия Шепель, судья Арбитражного суда Краснодарского края, а также связанные с ними лица.