Мадьяр заявил о готовности к прагматичному сотрудничеству с Россией

Россия уважает выбор венгерского народа, заявил сегодня, 13 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши прагматичные контакты с новым руководством Венгрии», — сказал он в ответ на вопрос, ожидает ли Москва, что правительство победившей на выборах в Венгрии «Тисы» разблокирует кредит Украине на €90 млрд.