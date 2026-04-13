Мадьяр заявил о готовности к прагматичному сотрудничеству с Россией

Петер Мадьяр сказал, что слышал заявления Пескова о прагматичных контактах Москвы и Будапешта. Лидер партии «Тиса» заявил, что Венгрия готова поддерживать деловое сотрудничество с Россией.

Источник: РБК

Будапешт выступает за прагматичное сотрудничество с Москвой, об этом заявил лидер оппозиционной партии «Тиса», лидирующей на парламентских выборах, Петер Мадьяр на пресс-конференции.

Мадьяр сказал, что услышал слова Москвы о готовности к прагматичному диалогу и согласился поддерживать такой подход из-за географического положения стран.

Кроме того, Мадьяр поблагодарил Россию за согласие принять выбор венгерских избирателей и сотрудничать с новым правительством.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрии придется сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. «Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится на некоторое время», — сказал Мадьяр, подчеркнув готовность вести переговоры при необходимости.

Россия уважает выбор венгерского народа, заявил сегодня, 13 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши прагматичные контакты с новым руководством Венгрии», — сказал он в ответ на вопрос, ожидает ли Москва, что правительство победившей на выборах в Венгрии «Тисы» разблокирует кредит Украине на €90 млрд.

Кроме того, Песков, говоря о перспективах работы трубопровода «Дружба» и его востребованности для Будапешта и других стран континента, заявил, что «нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе».

Парламентские выборы в Венгрии прошли накануне, 12 апреля. По итогам обработки 98,9% голосов оппозиционная «Тиса» получила конституционное большинство с 138 местами в парламенте. Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП получил 55 мест. Премьер страны Виктор Орбан признал поражение.

Узнать больше по теме
Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
Читать дальше