Будапешт выступает за прагматичное сотрудничество с Москвой, об этом заявил лидер оппозиционной партии «Тиса», лидирующей на парламентских выборах, Петер Мадьяр на пресс-конференции.
Мадьяр сказал, что услышал слова Москвы о готовности к прагматичному диалогу и согласился поддерживать такой подход из-за географического положения стран.
Кроме того, Мадьяр поблагодарил Россию за согласие принять выбор венгерских избирателей и сотрудничать с новым правительством.
Ранее Мадьяр заявил, что Венгрии придется сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. «Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится на некоторое время», — сказал Мадьяр, подчеркнув готовность вести переговоры при необходимости.
Россия уважает выбор венгерского народа, заявил сегодня, 13 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши прагматичные контакты с новым руководством Венгрии», — сказал он в ответ на вопрос, ожидает ли Москва, что правительство победившей на выборах в Венгрии «Тисы» разблокирует кредит Украине на €90 млрд.
Кроме того, Песков, говоря о перспективах работы трубопровода «Дружба» и его востребованности для Будапешта и других стран континента, заявил, что «нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе».
Парламентские выборы в Венгрии прошли накануне, 12 апреля. По итогам обработки 98,9% голосов оппозиционная «Тиса» получила конституционное большинство с 138 местами в парламенте. Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП получил 55 мест. Премьер страны Виктор Орбан признал поражение.
