Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков словами «дальше некуда» описал риски ухудшения отношений с ЕС

Отношения России с Евросоюзом не ухудшатся после смены правящей партии в Венгрии, поскольку сделать их хуже уже невозможно.

Источник: РБК

Отношения России с Евросоюзом не ухудшатся после смены правящей партии в Венгрии, поскольку сделать их хуже уже невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил информационной службе «Вести».

На вопрос журналиста, могут ли отношения Москвы и Евросоюза стать хуже после венгерских выборов, Песков ответил: «Нет, не могут. Дальше некуда».

«Мы не знаем, какой будет венгерский голос. Очевидно, что и новое руководство также будет защищать интересы Венгрии, но если они будут защищать интересы Венгрии, значит будет какая-то логика выстраивается. Логика про учет реалий имеющихся, так далее и тому подобное. Посмотрим, не будем забегать вперед», — заявил Песков.

Ранее Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга, заявил, что выборы в Венгрии не повлияют на российско-украинский конфликт.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

