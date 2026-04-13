Песков словами «дальше некуда» описал риски ухудшения отношений с ЕС

Отношения России с Евросоюзом не ухудшатся после смены правящей партии в Венгрии, поскольку сделать их хуже уже невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил информационной службе «Вести».
На вопрос журналиста, могут ли отношения Москвы и Евросоюза стать хуже после венгерских выборов, Песков ответил: «Нет, не могут. Дальше некуда».
«Мы не знаем, какой будет венгерский голос. Очевидно, что и новое руководство также будет защищать интересы Венгрии, но если они будут защищать интересы Венгрии, значит будет какая-то логика выстраивается. Логика про учет реалий имеющихся, так далее и тому подобное. Посмотрим, не будем забегать вперед», — заявил Песков.
Ранее Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга, заявил, что выборы в Венгрии не повлияют на российско-украинский конфликт.
