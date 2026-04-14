Politico: Украина делает ставку на Турцию в Черном море

Киев спешит воспользоваться войной на Ближнем Востоке для формирования новых союзов и заключения новых сделок на фоне ослабления поддержки со стороны США при Дональде Трампе. Ключевыми партнерами для Украины могут стать Турция и Сирия, считает европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Владимир Зеленский, согласно статье, завершил турне по Ближнему Востоку визитом в Турцию и неожиданной поездкой в ​​Сирию.

В Киеве рассматривают формат сотрудничества Украина — Турция — Сирия как потенциальный альянс, способный усилить позиции страны в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке. «Трио Украина — Сирия — Турция — очень важный альянс, способный гарантировать стабильность между Черным и Средиземным морями, а также надежную связь между Европой, Черноморским регионом и Ближним Востоком. Втроем мы можем многого добиться», — заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Украина начала присматриваться к Сирии после свержения пророссийского режима Башара Асада. Киев рассматривает Дамаск в качестве партнера для заключения сделок в области обороны и энергетики, а также в логистической сфере. Однако Турция и укрепление связей с ней важнее для Украины, отмечает Politico.

Турция — крупная держава в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, обладающая второй по величине армией в НАТО. Кроме того, страна активно развивает собственную оборонную промышленность и проявляет живой интерес к делам своих соседей. «Турция — единственная страна НАТО, способная проецировать свою силу в регионе, не провоцируя при этом никаких глобальных конфликтов», — считает Игорь Семиволос, директор Ассоциации ближневосточных исследований.

Турция с начала конфликта на Украине ведет сложную игру, напоминает издание.

Россия является для нее ведущим поставщиком энергоносителей, а также обеспечивает мощный поток туристов, которым закрыт доступ в Европу. Одновременно Анкара остается важным поставщиком оружия Киеву, а турецкая оборонная фирма Baykar строит на Украине завод по производству беспилотников.

Анкара исторически крайне настороженно относилась к своему крупному соседу. Она опасается, что Россия сможет взять под контроль значительную часть Черного моря, и в этом вопросе готова выступать в качестве противовеса Москве.

Более того, укрепление отношений между Турцией и Украиной уравновесит альянс между Ираном и Россией, считает Politico. «Теперь Турция может рассчитывать на наличие крупного блока, способного противостоять российскому присутствию в этом районе моря», — предполагает Сонер Чагаптай, директор турецкой исследовательской программы Вашингтонского института ближневосточной политики.

