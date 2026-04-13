В Эстонии сообщили о рекордном числе задержанных «российских агентов»

Служба внутренней безопасности Эстонии (ISS/KAPO) в прошлом году задержала рекордное количество лиц, сотрудничавших с российскими спецслужбами, сообщила пресс-секретарь ведомства Марта Тулл изданию ERR. Точное число задержанных не сообщается.
«Поскольку российские разведывательные службы не могут действовать на территории Эстонии, они ищут другие варианты. Они ищут так называемых агентов “попроще”, которые выполняли бы определенные задачи от их имени. Но этот рекордный год показывает, что им это не удается. Наши сотрудники очень способные и ловят их довольно быстро, поэтому причин для беспокойства нет», — заявила Туул.
По ее словам, российские спецслужбы пытаются найти «разовых агентов» через социальные сети, чтобы те совершали акты вандализма, портили мемориалы на Голубых холмах или совершали иные действия.
Помимо этого, пресс-секретарь ISS также заявила, что посещение России сопряжено со значительным риском, поскольку во время пересечения границы с людьми проводят анкетирование и проверку и, возможно, проводят вербовку.
Туул добавила, что Эстония предприняла серьезные усилия по пресечению деятельности России, направленной на оказание «пагубного влияния», и закрыла несколько СМИ.
5 февраля сообщалось, что правительство Эстонии решило на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула». Изменения вступили в силу с 24 февраля.
Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела стран Евросоюза.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.