Валерий Сухих назвал главные темы апрельского заседания Заксобрания Прикамья

«Повестка пленарного заседания наглядно отражает наши приоритеты — социальную защищенность и помощь тем, кто в этом особенно нуждается. Депутатам предстоит принять решения, которые напрямую коснутся тысяч жителей края: от пенсионеров и многодетных семей до защитников наших границ», — отметил спикер прикамского Заксобрания Валерий Сухих.
Так, одной из центральных тем станет предложение фракции «Единая Россия» продлить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг сразу до 2029 года включительно. На данный момент действие этой меры поддержки предусмотрено до конца этого года.
«Суть льготы заключается в том, что для уязвимых категорий граждан максимально допустимая доля расходов на “коммуналку” сохраняется на уровне 18% вместо базовых 22%. Это решение затронет одиноких родителей, неработающих пенсионеров, тружеников тыла, а также ветеранов угольных шахт Кизеловского бассейна (Гремячинск, Губаха, Кизел и Чусовой — Прим. ред.). Для многих из них такая компенсация — не просто формальность, а существенная часть семейного бюджета. Продлевая льготу, региональная власть дает людям уверенность в том, что помощь будет стабильной и долгосрочной», — пояснил Валерий Сухих.
Еще один важный пункт повестки предстоящей пленарки посвящен теме обеспечения жильем детей-сирот. Губернатор Дмитрий Махонин предложил расширить категорию тех, кто имеет преимущественное право на получение жилья или жилищного сертификата. Ранее данная льгота распространялась на участников спецоперации, имеющих статус сирот, которые выполняют задачи в новых регионах и на территории Украины. Сейчас таким же приоритетным правом хотят наделить тех, кто защищает приграничные территории России и отражает вооруженные вторжения на ее территорию.
«Такой подход делает социальную политику более адресной и справедливой. Это решение логично продолжает позитивный тренд прошлого года, когда в Пермском крае впервые за семь лет удалось сократить очередь на жилье для сирот на 3%. Теперь же регион законодательно уравнивает в правах всех, кто рискует жизнью ради общей безопасности», — подчеркнул председатель краевого парламента.
Отметим, что интересным и насыщенным на пленарном заседании 15 апреля обещает стать отчетно-информационный блок вопросов. На «правительственном часе» первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов расскажет парламентариям, как в Пермском крае реализуется национальная политика. Прикамский бизнес-омбудсмен Павел Новоселов представит традиционный доклад об итогах работы за прошлый год. Также депутаты заслушают отчет руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю Юрия Волкова.
Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Пермского края.