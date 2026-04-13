Мадьяр поблагодарил Кремль за готовность сотрудничать

Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса», лидирующей при подсчете голосов на парламентских выборах, Петер Мадьяр поблагодарил Кремль за согласие принять выбор избирателей и сотрудничать с новым правительством Венгрии, передает ТАСС.
До этого Мадьяр заявил, что Венгрия готова вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным при необходимости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страна уважает выбор венгерского народа, обратив внимание на намерение властей продолжить «прагматичные контакты» с новым руководством Венгрии. Так он ответил на вопрос, ожидает ли Москва, что правительство победившей на выборах в Венгрии «Тисы» разблокирует кредит Украине на €90 млрд.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.