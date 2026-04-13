В Госдуме оценили планы Украины по перехвату «Орешника» в космосе

«Насчет реалистичности планов сомневаюсь, но исключать ничего нельзя. Это вполне могут быть западные страны, поскольку многие из них поставили свою экономику на военные рельсы», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Депутат отметил, что страны Запада способны предоставить свои разработки Украине и выдать их за изобретение Киева. Андрей Колесник выразил уверенность, что ВС РФ имеющимися ресурсами способны уничтожить новые технологии.
По словам парламентария, Украина сейчас находится под пристальным наблюдением. При появлении новых разработок будут задействованы системы энергоснабжения и производственные цеха, что не может остаться незамеченным. В этом случае, выразил уверенность Колесник, российская сторона сможет ликвидировать производственную и научную базу.
Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что арсеналы Украины пополнились секретными гиперзвуковыми ракетами. По его словам, теперь ВСУ способны наносить удары вглубь России до 500 км.