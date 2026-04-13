Патрушев подтвердил военное сопровождение танкеров с нефтью через Ла-Манш

Фрегат Черноморского флота сопровождал танкеры с российской нефтью, когда они проходили через пролив Ла-Манш, сообщил в интервью «Российской газете» помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«На прошлой неделе сопровождение танкеров с российской нефтью через Ла-Манш осуществил фрегат Черноморского флота», — сказал он.
По словам Патрушева, США, Англия, Франция и их союзники стремятся взять под контроль ключевые морские коммуникации, необходимые России для внешнеторговых операций. «В случае необходимости будут проводиться и иные мероприятия по обеспечению безопасности судоходства и защите национальных интересов в международных водах», — добавил помощник президента.
9 апреля The Telegraph написала, что фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера с российской нефтью через Ла-Манш. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о военном эскорте танкеров заявил, что Москва вправе принимать меры по защите своих интересов.
В конце марта британский премьер Кир Стармер дал разрешение военным королевства задерживать суда, которые, по мнению Лондона, относятся к российскому теневому флоту. Великобритания также закрыла доступ попавшим под санкции судам в пролив Ла-Манш.
Москва предупредила об ответных мерах, если военные попытаются захватить суда, связанные с Россией. МИД назвал самого определение «теневой флот» выдуманным и обвинил западные страны в «разбое на морских коммуникациях».
