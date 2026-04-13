Политолог спрогнозировал, как будет развиваться конфликт в Иране

Военное противостояние на Ближнем Востоке может перейти в состояние стагнации из-за того, что стороны не могут договориться о перемирии, но и не желают возобновлять боевые действия. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что глава США Дональд Трамп — непредсказуемый политик, который способен принимать неожиданные решения для мирового сообщества. Собеседник NEWS.ru напомнил, что переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно. Кроме того, Тегеран уже длительное время блокирует Ормузский пролив, а теперь Трамп устраивает «блокаду того, что уже было заблокировано».

По словам политолога, объявления о блокадах делаются для того, чтобы получить паузу для подготовки к возобновлению военных действий — воспроизвести ракеты, подтянуть вооружение.

«Мы видим ярко выраженную передышку, которой не хватало для того, чтобы возобновить боевые действия. Но дело в том, что и возобновлять-то особо нет желания ни у американцев, ни у иранцев. И, откровенно говоря, мы можем остаться в ситуации “ни мира ни войны”», — уверен Кошкин.

Ранее Вашингтон объявил, что с 17:00 по мск 13 апреля вводит блокаду Ормузского пролива и прекратит пропускать суда, которые сотрудничают с Ираном. Представитель штаба армии Ирана назвал решение США о блокаде морских портов Ирана пиратством и пригрозил, что в этом случае ни один порт в Персидском заливе и Оманском море не сможет функционировать.

