Как и почему на выборах в Венгрии победила оппозиционная «Тиса»

Парламентские выборы в Венгрии завершились поражением партии ФИДЕС, возглавляемой премьером Виктором Орбаном, — оппозиционная «Тиса», ведомая Петером Мадьяром, получает, по предварительным данным, более двух третей мест в парламенте, то есть конституционное большинство.
Согласно информации, опубликованной Национальным избирательным бюро (NVI) и основанной на итогах обработки 98.94% бюллетеней, у «Тисы» будет 138 из 199 мест в Национальной ассамблее, в то время как у альянса ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) — 55. Третьей партией, которой удалось преодолеть пятипроцентный барьер, стала ультраправая «Моя Родина», которая может рассчитывать на шесть мандатов.
12 апреля представители NVI неоднократно подчеркивали на пресс-конференции, которая началась через час после закрытия избирательных участков (19:00), что обнародуемые сейчас результаты предварительные. Связано это с особенностями избирательной системы республики. Национальная ассамблея Венгрии (однопалатный парламент) избирается по смешанной системе: 106 мест распределяются в одномандатных округах по мажоритарному принципу (то есть для победы достаточно относительного большинства голосов), 93 — по партийным спискам в общенациональном округе по пропорциональной системе с применением метода д’Ондта.
Если бы предварительные результаты ФИДЕС и «Тисы» были близкими, то окончательные итоги стали бы известны только к концу недели, после подсчета всех голосов, поданных по одномастным округам. В таком случае результат мог бы сильно отличаться от предварительных данных, опубликованных в день выборов, сообщили в NVI. Например, по итогам выборов 2022 года, коалиция ФИДЕС и ХДНП получила чуть больше половины голосов по партийным спискам, но благодаря успеху в одномандатных округах — около двух третей мест в парламенте.
Орбан, выступая вечером перед сторонниками в Будапеште, назвал результаты выборов «болезненными», но «уже очевидными». «Я поздравил партию-победительницу», — сказал он, при этом подчеркнув, что ФИДЕС «никогда не сдастся» и «продолжит служить стране», пусть уже и в оппозиции.
Чем объясняется победа «Тисы».
Явка на этих выборах составила рекордные 76,88%, что стало самым высоким показателем с 1990 года, когда прошли первые парламентские выборы после выхода Венгрии из сферы влияния СССР. К вечеру 12 апреля центральные улицы Будапешта заполнили сторонники «Тисы». Они расположились по оба берега Дуная — на площади Баттьяни, где шел митинг с участием Мадьяра, и на площади Лайоша Кошута у здания парламента. «Венгрия станет сильным союзником ЕС и НАТО», — пообещал им с трибуны лидер «Тисы».
Из расположенных здесь баров раздавались аплодисменты и крики каждые десять минут, когда на сайте NVI обновлялись данные об итогах выборов.
Из большинства опросов, опубликованных накануне голосования, следовало, что более 60% венгров в возрасте до 30 лет симпатизируют партии Мадьяра, 15% — ФИДЕС. «Изначально я скептически была настроена к Мадьяру, поскольку он вышел из тех же политических кругов (до 2024-го Мадьяр состоял в ФИДЕС. — РБК), но, на мой взгляд, именно поэтому он как никто другой знает, что они делали не так», — заявила РБК Андреа, проголосовавшая днем на одном из избирательных участков в центре Будапешта.
Венгерский политолог Габор Штир отмечает, что победа «Тисы» объясняется прежде всего высокой явкой. «Молодое поколение родилось и выросло при Орбане. Назрела усталость. Второй фактор — это международное давление. Все было против ФИДЕС, и даже многие сторонники партии надеялись, что эти выборы их встряхнут и заставят обновиться. Однако при большинстве в парламенте у “Тисы” вряд ли это произойдет. С Мадьяром в стране начнется самый настоящий эксперимент», — заявил он РБК.
Мадьяр еще в ходе предвыборной кампании обещал, что в случае победы планирует изменить конституцию и ограничить продолжительность полномочий премьер-министра двумя четырехлетними сроками (Орбан был главой кабинета министров в 1998—2002 годах; затем он снова занял этот пост в 2010-м и находился в должности четыре срок подряд). На митинге вечером 12 апреля лидер «Тисы» также призвал подать в отставку высших судей страны, главного прокурора, председателя Государственного контрольного управления, главу национального управления СМИ и других чиновников, которые связаны с ФИДЕС. Кабинет Орбана глава «Тисы» призвал действовать как исполнительное правительство и не принимать никаких решений, которые «связали бы руки правительству “Тисы”. Кроме того, свой пост он призвал покинуть и президента страны Тамаша Шуйока.
Однако, согласно конституции республики, президент еще должен предложить Мадьяру, как лидеру победившей партии, сформировать правительство.
Передача власти в Венгрии представляет собой многоэтапный процесс. После того, как будут окончательно подведены итоги выборов, президент страны должен созвать первое заседание нового парламента (не позднее, чем через тридцать дней после выборов). На нем глава государства предложит кандидатуру премьера. Для ее утверждения необходимо абсолютное большинство голосов (50% + 1 от полного состава парламента). До формирования нового правительства предыдущая команда продолжает функционировать в качестве временного правительства с ограниченными полномочиями, то есть без возможности запускать значительные реформы.
Ведущий научный сотрудник Центра Вишеградских исследований Института Европы РАН Михаил Ведерников согласен с тем, что итоги выборов подтвердили тезис об усталости венгров от ФИДЕС и ее лидера. «Поэтому жители страны голосовали за Мадьяра, который во многом повторял те же самые тезисы, что и Орбан — он выступает против миграции, поддерживает диаспору за пределами Венгрии и является носителем национал-консервативных взглядов. Внешнеполитическая тематика была второстепенной. Примечательно, что все предыдущие оппоненты Орбана на выборах были приверженцами лево-либеральной идеологии, которую, как показали результаты Демократической коалиции в 2026 г., венгры так и не воспринимают до сих пор».
Как изменится внешняя политика Венгрии.
Утром 13 апреля Мадьяр вновь поблагодарил своих сторонников в соцсетях, пообещав, что его правительство будет работать на благо свободной и европейской Венгрии. Еще накануне вечером ключевые европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, поздравили его с победой. Последняя написала в соцсетях, что «сердце Европы» стало биться в Венгрии сильнее. Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии; это недружественная страна, заявил 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Первоочередная задача, как считает лидер «Тисы», — вернуть доверие европейских институтов к Будапешту, а вместе с тем и замороженные средства из фондов ЕС, которые Брюссель заблокировал из-за несогласия со внутренней политикой кабиента Орбана. Речь идет примерно о €35 млрд, для возвращения которых ЕС требует выполнить 27 условий, включая реформу судебной системы. Еще одним тестом для новой власти станет вопрос о кредите в размере €90 млрд для Украины, выделение которого Венгрия заблокировала вместе со Словакией на мартовском саммите ЕС. Тогда же эти страны отказались поддержать новый пакет санкций против России. После этого в ЕС начали обсуждать возможность применения в отношении Венгрии ст. 7 Договора о ЕС, в которой идет речь о лишении входящей в альянс страны права голоса.
В ходе предвыборной кампании Мадьяр, касаясь украинской тематики, делал заявления, которые практически вторят позиции Орбана: он говорил об ущемлении прав венгерского меньшинства на Украине, а также выступал против поставок оружия Киеву и скорейшего присоединения Украины к ЕС. Депутаты от «Тисы», которые заседают в Европарламенте в составе фракции крупнейшей Европейской народной партии, в частности, не поддержали предоставление Украине кредита в €90 млрд. Более того, «Тиса» сейчас находится под санкциями Европейской народной партии за отказ поддержать фон дер Ляйен в январе, когда ей грозил очередной вотум недоверия (санкции включают в себя запрет на выступления на заседаниях Европарламента).
Вечером в воскресенье на митинге в Будпашете Мадьяр заявил: «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится». В предвыборной программе «Тиса» утверждается, что Венгрия должна постепенно сокращать закупки нефти и газа у России и полностью отказаться от них лишь к 2035 году, то есть через восемь лет после установленного Еврокомиссией дедлайна.
«Заявления Мадьяра о диалоге с Россией — популизм. Теперь в Венгрии все будет так, как попросит Евросоюз. Стоит только посмотреть, как Европейская народная партия относится к России, к конфликту на Украине. Венгрия под руководством Мадьяра переймет эту позицию. В этой ситуации он не сможет сохранить какой-то прагматизм», — предупреждает Штир, отмечая, что не стоит сомневаться: «Тиса» поддержит и кредит для Украины. Власти Кипра, который сейчас председательствует в Евросовета, планируют как можно скорее поднять вопрос о выделении Киеву этих средств на встрече послов стран — участниц блока, сообщил Bloomberg 13 апреля со ссылкой на источник.
Украинский президент Владимир Зеленский, отношения которого с Орбаном можно назвать крайне напряженными, написал после победы Мадьяра, что Киев «готов развивать сотрудничество с Венгрией. “Важно, когда побеждает конструктивный подход. Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми странами Европы”, — добавил он.
Ведерников убежден, что Мадьяр сделает акцент на европейском направлении и взаимоотношениях с Брюсселем. «Он будет добиваться выплат предназначенных Будапешту субсидий и средств из еврофондов, которые позволят стабилизировать социально-экономическую обстановку. Замедлится взаимодействие по линии Организации тюркских народов. В свою очередь, активизируется взаимодействие по линии Вишеградской группы, т.е. центральноевропейское направление», — отмечает эксперт.
Что касается отношений с Россией, то, по его прогнозу, будут вестись разговоры о продолжении закупок энергоресурсов, хотя и возможны ограничения по сооружению АЭС «Пакш 2». «Здесь многое зависит от содержания документации (что предусмотрено в случае разрыва контракта). В отношениях с Украиной, к слову, не стоит ожидать расцвета, однако Мадьяр одобрит пакет на €90 млрд. Отношения стран будут сдержанно-напряженные, поскольку новый премьер также выступает за поддержку прав закарпатских венгров», — заключает Ведерников.
По мнению Штира, победа Мадьяра на выборах в Венгрии сигнализирует также о приостановке европейского тренда на усиление позиций правых сил, который наметился после выборов в Европарламент в 2024-м. ФИДЕС наряду с французской партией «Национальное объединение» (RN) входят во вторую крупнейшую фракцию евроскептиков и правых партий Европарламента «Патриоты за Европу» (PfE). Они выступают с националистических позиций и критикуют политику Брюсселя, что делает их идеологически близкими к движению MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») президента США Дональда Трампа.
Сам Орбана считается ключевым союзником республиканца в Европе. За день до выборов в республике побывал с визитом вице-президент Джей Ди Вэнс, а месяцем ранее — госсекретарь США Марко Рубио. Американский лидер активно выражал поддержку главе ФИДЕС в ходе предвыборной кампании. Примечательно, что победу «Тисы» команда Трампа до сих пор никак не прокомментировала.
Эксперты Европейского совета по международным отношениям (ECFR) отмечают, что команда Трампа последовательно работала над смещением идеологического центра европейской политики в сторону MAGA, используя рост популярности правых сил. В опубликованной в ноябре 2025-го Стратегии национальной безопасности США администрация Трампа намекнула на совместную работу с союзными европейскими партиями, чтобы предотвратить то, что она называет «уничтожением цивилизации» на континенте. «Америка призывает своих политических союзников в Европе содействовать этому возрождению духа, и растущее влияние патриотических европейских партий действительно дает основания для большого оптимизма. Наша цель должна заключаться в том, чтобы помочь Европе скорректировать свою нынешнюю траекторию», — говорится в документе.
Politico считает, что итоги выборов в Венгрии стали «серьезным поражением» для Белого дома. Поздравления в адрес Мадьяра в то же время поспешили выразить демократы. «Джей Ди Вэнс за 48 часов дважды доказал, что он слабак. Поздравляю народ Венгрии — сегодня победили демократия, свобода слова и права человека. Надежда есть», — заявил Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии и возможный претендент на выдвижение в президенты США в 2028 году.
