Как и почему на выборах в Венгрии победила оппозиционная «Тиса»

Первоочередная задача, как считает лидер «Тисы», — вернуть доверие европейских институтов к Будапешту, а вместе с тем и замороженные средства из фондов ЕС, которые Брюссель заблокировал из-за несогласия со внутренней политикой кабиента Орбана. Речь идет примерно о €35 млрд, для возвращения которых ЕС требует выполнить 27 условий, включая реформу судебной системы. Еще одним тестом для новой власти станет вопрос о кредите в размере €90 млрд для Украины, выделение которого Венгрия заблокировала вместе со Словакией на мартовском саммите ЕС. Тогда же эти страны отказались поддержать новый пакет санкций против России. После этого в ЕС начали обсуждать возможность применения в отношении Венгрии ст. 7 Договора о ЕС, в которой идет речь о лишении входящей в альянс страны права голоса.