Соперник Орбана обвинил Сийярто в уничтожении документов о санкциях

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находится в стране и утром был в здании МИДа, где «уничтожаются документы, касающиеся санкций», заявил лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, передает 24.hu.
Мадьяр отметил, что ранее появлялись предположения об отсутствии Сийярто, поскольку того не было видно во время выступления премьер-министра Виктора Орбана. По словам главы оппозиции, министр в десять утра находился в здании внешнеполитического ведомства в компании государственного секретаря по административным вопросам Эстер Дьярмати.
«Хочу всех заверить, Петер Сийярто здесь: сегодня в десять утра он появился в Министерстве иностранных дел, где российские хакеры работают уже много лет, в компании Эстер Дьярмати. Документы, касающиеся санкций, уничтожаются», — сказал он.
За две недели до парламентских выборов в Венгрии усилились взаимные обвинения между правящей партией ФИДЕС и оппозиционной «Тисой». Сторонники Орбана заявляли о связях Мадьяра с Киевом и Брюсселем, тогда как оппозиция обвиняла власти в сотрудничестве с Москвой.
По итогам обработки 98,32% голосов партия «Тиса» набирает 53,07% и получает 138 мест в парламенте, обеспечивая себе конституционное большинство. Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП получает 55 мандатов (38,43%).
31 марта ряд СМИ опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, Сийярто обсуждает санкции ЕС с главой МИД России Сергеем Лавровым. Беседа датируется августом 2024-го. Сийярто заявил, что его разговоры прослушиваются, и подчеркнул, что его позиция по санкциям остается неизменной.
