Нардеп Вениславский: Украина создаст космические войска для перехвата «Орешника»

Нардеп отметил важность «раннего информирования о запуске» и посетовал, что в настоящее время для этих целей Украина «полагается на арендованные спутники или данные от партнеров, что несет определенные риски». Вениславский напомнил, что ранее уже случались «паузы в передаче разведданных со стороны союзников» и ограничения в работе системы Starlink, что «нарушало координацию действий военных». По этой причине, как полагает парламентарий, Украине необходимы собственные спутники, которые «обеспечат полностью защищенную связь и для руководства государства, и для военного руководства».