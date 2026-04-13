Пентагон предупредил моряков о блокаде Ормузского пролива

Центральное командование США (CENTCOM) отправило владельцам судов предупреждение о блокаде Ормузского пролива, которая начнется вечером 13 апреля, передает Reuters.
«Любое судно, входящее в зону блокады или покидающее ее без разрешения, подлежит перехвату, изменению курса и захвату», — говорится в сообщении морякам, с которым ознакомилось агентство. Ограничения вступят в силу в 14:00 по Гринвичу (17:00 мск) 13 апреля, следует из уведомления.
О блокаде Ормузского пролива CENTCOM также написало в X. Она коснется всех судов, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах. В сообщении для моряков, однако, уточняется, что гуманитарные грузы, включая продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости, будут разрешены при условии их проверки.
Ограничения не затронут суда, следующие в порты, не принадлежащие Ирану, и обратно, сообщило CENTCOM.
Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров с Ираном в Исламабаде. Американский лидер также предупредил, что военные США будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу.
