Мадьяр заявил, что Венгрия не будет финансировать кредит ЕС для Украины

Венгрия не будет участвовать в выделении Евросоюзом кредита Украине в размере €90 млрд, поскольку страна находится в очень сложной экономической ситуации, заявил глава венгерской оппозиционной партии «Тиса», лидирующей на парламентских выборах, Петер Мадьяр на пресс-конференции.
«Мы не можем позволить себе брать новые кредиты сейчас. Это решение было принято еще в декабре, что Венгрию исключат из этого, я не понимаю, почему оно снова всплыло сейчас», — сказал он (цитата по HVG).
При этом Мадьяр отметил, что Венгрия не будет препятствовать предоставлению Киеву самого кредита ЕС, передает Bloomberg.
Мадьяр также заявил, что готовится к прагматичным отношениям с Россией, поскольку «географию не перечеркнуть», и Будапешт зависим от Москвы в плане энергоресурсов. Кроме того, ведется расширение АЭС «Пакш». Однако, по его словам, страна пересмотрит все контракты с Россией и, при необходимости, даже расторгнет их.
Вместе с этим венгерский политик поблагодарил Кремль за поддержку итогов выборов и подчеркнул, что готов к контактам на высшем уровне.
«Если [Владимир] Путин позвонит, я отвечу на звонок, но я не думаю, что это произойдет», — сказал Мадьяр.
В декабре Европейский союз принял решение исключить Венгрию из кредита в размере €90 млрд, который государства-члены должны были взять для помощи Украине. В феврале Венгрия заблокировала само выделение кредита ЕС Киеву.
