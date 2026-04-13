Эксперт оценил вероятность высадки войск США в Иране

Эксперт считает, что наземную операцию США могут провести только на иранских островах. При реализации такого сценария американские бойцы окажутся в крайне уязвимом положении — их могут уничтожить ракетным ударом, а за массовую гибель военнослужащих президенту Дональду Трампу и его команде придется нести ответственность.
Политолог отметил, что среди прогнозов о возможных действиях США часто упоминается удар тактическим ядерным оружием по Ирану. По мнению Кошкина, если Трамп исполнит эту угрозу, то он должен понимать, что такой шаг приведет к мировой войне.
Ранее колумнист газеты Washington Post, писатель Дэвид Игнатиус со ссылкой на чиновников Белого дома рассказал об опасениях Трампа увязнуть в Иране в случае расширения военной операции. По словам аналитика, американский лидер осознает, что наземная операция приведет к тому, что военный конфликт станет длительным и невыгодным.