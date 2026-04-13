Эксперт оценил вероятность высадки войск США в Иране

Высадка американских сухопутных войск на территории Ирана завершится массовой потерей личного состава, поэтому реализация этого сценария США в Исламской Республике маловероятна. Кроме того, американцы не владеют достаточными ресурсами для совершения такого шага. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

Эксперт считает, что наземную операцию США могут провести только на иранских островах. При реализации такого сценария американские бойцы окажутся в крайне уязвимом положении — их могут уничтожить ракетным ударом, а за массовую гибель военнослужащих президенту Дональду Трампу и его команде придется нести ответственность.

«Каких-то активных действий я сегодня прогнозировать не решаюсь. Потому что нет сейчас сил ни у Ирана, ни у США — тенденции для активизации такого уровня боевых действий, которые шли с 28 февраля», — добавил собеседник NEWS.ru.

Политолог отметил, что среди прогнозов о возможных действиях США часто упоминается удар тактическим ядерным оружием по Ирану. По мнению Кошкина, если Трамп исполнит эту угрозу, то он должен понимать, что такой шаг приведет к мировой войне.

Ранее колумнист газеты Washington Post, писатель Дэвид Игнатиус со ссылкой на чиновников Белого дома рассказал об опасениях Трампа увязнуть в Иране в случае расширения военной операции. По словам аналитика, американский лидер осознает, что наземная операция приведет к тому, что военный конфликт станет длительным и невыгодным.

