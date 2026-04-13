SCMP: Китай и Россия сплотились вокруг Кубы на фоне давления США

Китай и Россия готовы наращивать поддержку Кубы на фоне усиления давления со стороны США и в условиях углубляющегося кризиса, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вашингтон усилил давление на Гавану после отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявив, что «следующей» станет Куба. На фоне этих угроз Москва и Пекин рассматривают меры поддержки острову и обещают не бросить Гавану в беде, говорится в статье.

На прошлой неделе Кубу посетил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. На переговорах с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем он подчеркнул неизменную поддержку кубинского правительства со стороны Москвы.

У России нет планов уходить из Западного полушария, что бы ни говорил Вашингтон. Они одержимы идеей вытеснить Россию и Китай из региона. Мы не можем предать Кубу. Мы не можем оставить ее одну. Об этом не может быть и речи.

Сергей Рябков
замминистра иностранных дел России

Рябков заверил, что Москва не ограничится поставкой 730 тыс. баррелей сырой нефти, доставленных танкером «Анатолий Колодкин». По подсчетам аналитиков, этого объема достаточно для производства около 180 тыс. баррелей дизеля — этого хватит, чтобы покрыть потребности Кубы примерно на 9−10 дней.

«Пока слишком рано говорить о том, какими будут следующие шаги, но ясно, что мы не будем ограничивать наши поставки грузом, который находился на борту танкера “Анатолий Колодкин”», — добавил Рябков.

Пекин также намерен усилить дипломатическую и материальную поддержку острова, отмечает SCMP.

Китай готов… оказать Кубе твердую поддержку в защите ее национального суверенитета и безопасности, а также в противодействии внешнему вмешательству.

Мао Нин
представитель МИД КНР

Она призвала США «прислушаться к голосам справедливости» и немедленно прекратить блокаду, санкции и любые формы принуждения в отношении Кубы. Ранее Пекин одобрил пакет экстренной помощи Гаване, который включает финансирование закупок электрооборудования на 80 млн долларов и передачу острову 60 тыс. тонн риса.

