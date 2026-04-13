SCMP: Китай и Россия сплотились вокруг Кубы на фоне давления США

На прошлой неделе Кубу посетил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. На переговорах с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем он подчеркнул неизменную поддержку кубинского правительства со стороны Москвы.
У России нет планов уходить из Западного полушария, что бы ни говорил Вашингтон. Они одержимы идеей вытеснить Россию и Китай из региона. Мы не можем предать Кубу. Мы не можем оставить ее одну. Об этом не может быть и речи.
Рябков заверил, что Москва не ограничится поставкой 730 тыс. баррелей сырой нефти, доставленных танкером «Анатолий Колодкин». По подсчетам аналитиков, этого объема достаточно для производства около 180 тыс. баррелей дизеля — этого хватит, чтобы покрыть потребности Кубы примерно на 9−10 дней.
«Пока слишком рано говорить о том, какими будут следующие шаги, но ясно, что мы не будем ограничивать наши поставки грузом, который находился на борту танкера “Анатолий Колодкин”», — добавил Рябков.
Пекин также намерен усилить дипломатическую и материальную поддержку острова, отмечает SCMP.
Китай готов… оказать Кубе твердую поддержку в защите ее национального суверенитета и безопасности, а также в противодействии внешнему вмешательству.
Она призвала США «прислушаться к голосам справедливости» и немедленно прекратить блокаду, санкции и любые формы принуждения в отношении Кубы. Ранее Пекин одобрил пакет экстренной помощи Гаване, который включает финансирование закупок электрооборудования на 80 млн долларов и передачу острову 60 тыс. тонн риса.