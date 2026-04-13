Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани встретился с выпускниками «Времени героев»

Вениамин Кондратьев обсудил с выпускниками «Времени героев» развитие патриотического воспитания и туризма.

Источник: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провёл рабочую встречу с участниками президентского кадрового проекта «Время героев» Сергеем Крившенко и Дмитрием Сидоренко, которые завершают программу обучения. Проект позволил им получить глубокие знания и компетенции в сфере экономики, финансов и государственного управления.

Сергей Крившенко, который с октября прошлого года занимает пост заместителя министра образования региона по гражданско-патриотическому воспитанию, возьмёт под личный контроль развитие военно-патриотической работы.

«Это крайне важное направление. Наша задача — прививать детям любовь к Родине, растить мальчишек настоящими защитниками. В крае уже успешно работает центр “Патриот”, где школьники круглый год постигают азы военного дела», — сообщил Кондратьев.

Дмитрий Сидоренко готовится к назначению на должность заместителя министра курортов Краснодарского края. Это стратегическое направление для экономики региона. Помимо развития традиционного пляжного отдыха, в крае активно продвигаются альтернативные виды туризма: гастрономический, винный, экологический и агротуризм. Кубань обладает множеством уникальных локаций, и для их раскрытия необходим свежий, современный взгляд на курортное развитие.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше