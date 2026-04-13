Губернатор Кубани встретился с выпускниками «Времени героев»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провёл рабочую встречу с участниками президентского кадрового проекта «Время героев» Сергеем Крившенко и Дмитрием Сидоренко, которые завершают программу обучения. Проект позволил им получить глубокие знания и компетенции в сфере экономики, финансов и государственного управления.
Сергей Крившенко, который с октября прошлого года занимает пост заместителя министра образования региона по гражданско-патриотическому воспитанию, возьмёт под личный контроль развитие военно-патриотической работы.
«Это крайне важное направление. Наша задача — прививать детям любовь к Родине, растить мальчишек настоящими защитниками. В крае уже успешно работает центр “Патриот”, где школьники круглый год постигают азы военного дела», — сообщил Кондратьев.
Дмитрий Сидоренко готовится к назначению на должность заместителя министра курортов Краснодарского края. Это стратегическое направление для экономики региона. Помимо развития традиционного пляжного отдыха, в крае активно продвигаются альтернативные виды туризма: гастрономический, винный, экологический и агротуризм. Кубань обладает множеством уникальных локаций, и для их раскрытия необходим свежий, современный взгляд на курортное развитие.