Шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова идет в Госдуму от Петербурга

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Любовь Егорова подала документы на праймериз «Единой России», где будут отбирать кандидатов на выборы в Государственную думу и ЗакСа, сообщили в партии. Она планирует выдвигаться в нижнюю палату парламента по одномандантному округу № 217 (Юго-Восточный). В 2021 году от него избралась Оксана Дмитриева.

Источник: Коммерсантъ

Оксана Дмитриева, с 2024 года занимающая должность председателя политсовета петербургского отделения партии «Новые люди», так же будет баллотироваться в Госдуму. Однако пока неизвестно — от какого округа. Информацию об этом «пока не разглашают», ответила «Ъ Северо-Запад» секретарь реготделения Анастасия Васильева. Ранее «Ведомости» писали, что госпожа Дмитриева снова будет баллотироваться по 217-му округу.

Отметим, что Оксана Дмитриева заседает в федеральном парламенте с первого созыва — с 1993 года. В 2016-м была избрана депутатом Заксобрания Петербурга от Партии роста.

Любовь Егорова — депутат петербургского Заксобрания четырех созывов, с 2007 года. Первую «четырехлетку» бывшая спортсменка представляла КПРФ, все последующие созывы — «Единую Россию».

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше