Лихачев сообщил о финальной ротации на АЭС «Бушер» в Иране

Утром 13 апреля Россия начала финальную ротацию на атомной электростанции «Бушер» в Иране, 108 сотрудников покидают АЭС, на объекте остаются 20 человек. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».
«Сегодня в 08:00 утра мы начали финальную ротацию на станции “Бушер”. 108 человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану», — сообщил Лихачев.
Глава «Росатома» уточнил, что президенту Владимиру Путину уже доложили о ротации.
«Данная позиция согласована с иранскими партнерами. Вчера она была доложена президенту Российской Федерации, и сегодня во взаимодействии с Министерством обороны мы этот проект реализуем», — сказал он.
Лихачев уточнил, что оставшиеся на АЭС россияне представляют собой финальное представительство «Росатома». Он отметил, что помимо сохранности оборудования и присмотра за городком представители продолжают оставаться в контакте с заказчиком, чтобы «при малейшей первой возможности как можно шире развернуть стойку».
Эвакуация российских специалистов с АЭС «Бушер» началась после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Всего район расположения АЭС подвергался атакам четыре раза: 17 марта, 24 марта, 27 марта и 4 апреля. Как сообщала Организация по атомной энергии Ирана, 4 апреля снаряд попал в ограждение АЭС, погиб один человек.
