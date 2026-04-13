Политолог заявил о кризисе доверия к США среди союзников

В Европе и странах Персидского залива усиливается недоверие к США на фоне конфликта на Ближнем Востоке и дискуссий о роли Вашингтона в НАТО. Об этом написал в своем телеграм-канале политолог Кирилл Семенов. По его оценке, неспособность США защитить партнеров в регионе заставляет союзников искать более автономные модели безопасности.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Инфраструктура стран Персидского залива оказалась уязвимой перед иранскими ударами, несмотря на американский «зонтик безопасности», пишет Кирилл Семенов. Эксперт обращает внимание, что монархии Залива начали искать новых оборонных партнеров.

В Европе также со скептицизмом относятся к американским гарантиям США, наблюдая за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Кризис доверия связан не только с фигурой Трампа, но и с размыванием американских институтов: Конгресс фактически устранен от внешнеполитического сдерживания, Пентагон очищен от несогласных военачальников, Госдеп ослаблен и во многих странах вообще нет послов.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

На этом фоне могут возникнуть более автономные оборонные союзы, менее зависимые от политики Вашингтона, считает эксперт.

Европейские элиты понимают, что даже смена президента в 2028 году не вернет автоматическую гарантию безопасности: европейская безопасность остается проблемой, которую Европа должна решать сама.

Схожие процессы идут и в странах Залива, констатирует политолог.

Саудовская Аравия и Катар все больше опираются на региональных партнеров в лице Турции и Египта, а Пакистан может стать их общим «ядерным зонтиком».

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп несвободен и не может действовать в собственных интересах, назвав американского президента рабом Израиля.

