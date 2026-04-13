Политолог заявил о кризисе доверия к США среди союзников

Инфраструктура стран Персидского залива оказалась уязвимой перед иранскими ударами, несмотря на американский «зонтик безопасности», пишет Кирилл Семенов. Эксперт обращает внимание, что монархии Залива начали искать новых оборонных партнеров.
В Европе также со скептицизмом относятся к американским гарантиям США, наблюдая за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Кризис доверия связан не только с фигурой Трампа, но и с размыванием американских институтов: Конгресс фактически устранен от внешнеполитического сдерживания, Пентагон очищен от несогласных военачальников, Госдеп ослаблен и во многих странах вообще нет послов.
На этом фоне могут возникнуть более автономные оборонные союзы, менее зависимые от политики Вашингтона, считает эксперт.
Европейские элиты понимают, что даже смена президента в 2028 году не вернет автоматическую гарантию безопасности: европейская безопасность остается проблемой, которую Европа должна решать сама.
Схожие процессы идут и в странах Залива, констатирует политолог.
Саудовская Аравия и Катар все больше опираются на региональных партнеров в лице Турции и Египта, а Пакистан может стать их общим «ядерным зонтиком».
