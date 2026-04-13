Началось действие объявленной США блокады Ормузского пролива

Американские военные по поручению президента Дональда Трампа приступили к блокаде Ормузского пролива, передают CNN и Fox News.
Блокада начала действовать в 10:00 по восточному времени — 17:00 мск.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в TruthSocial написал, что военно-морской флот Ирана «лежит на дне моря». Полностью уничтожены, по его словам, 158 кораблей. При этом американские военные не поразили так называемые «быстрые ударные корабли» Ирана, поскольку не считали их серьезной угрозой.
«Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, они будут немедленно УНИЧТОЖЕНЫ, используя ту же систему уничтожения, что и против наркоторговцев на морских лодках. Это быстро и жестоко», — написал он.
Попытки США блокировать Ормузский пролив «обречены на провал», считают в Тегеране. Иран не допустит подобного шага, заявлял высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. По его словам, иранская армия обладает «значительными неиспользованными возможностями» для противодействия любым угрозам.
Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива 12 апреля на фоне провала переговоров в Исламабаде. «Начиная с этого момента военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс БЛОКАДЫ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал Трамп. Американские силы также будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу, добавил он.
11 апреля в Исламабаде завершились переговоры США и Ирана по вопросу урегулирования конфликта. Стороны не пришли к общему соглашению. Трамп при этом написал, что встреча «прошла хорошо» и большинство вопросов были согласованы, нерешенным остался только вопрос о ядерной программе.
После начала американо-израильской операции Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.
На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
