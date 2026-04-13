Трамп пригрозил уничтожить корабли Ирана за приближение к блокаде пролива

Все иранские корабли, которые приблизятся к зоне блокады Ормузского пролива, будут уничтожены, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: РБК

«Военно-морской флот Ирана лежит на дне моря, полностью уничтоженный — 158 кораблей. Но мы не поразили их небольшое количество так называемых “быстрых ударных кораблей”, потому что не считали их серьезной угрозой. Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, они будут немедленно УНИЧТОЖЕНЫ», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Республиканец уточнил, что будет использована та же система уничтожения, что и против наркоторговцев Венесуэлы.

В понедельник, 13 апреля, американские военные по поручению Трампа начали блокаду Ормузского пролива, сообщили CNN и Fox News. Ограничения вступили в силу в 10:00 по восточному времени (17:00 мск).

О блокаде пролива президент Соединенных Штатов объявил 12 апреля после срыва переговоров в Исламабаде. По его словам, ВМС США намерены блокировать суда, пытающиеся войти в пролив или покинуть его, а также искать и задерживать суда, которые платили Ирану за проход по нему.

Материал дополняется.

