Газовщик погиб в жутком ДТП, убирая покрышку с трассы

Такие аварии невольно наталкивают на мысли о том, что от судьбы не уйти. Сразу вспоминаются фильмы, где за людьми будто бы гонится сама смерть…
Мужчину, пытавшегося помочь другим водителям не попасть в ДТП, сбила машина. 33-летний Михаил, увидев шину от фуры на дороге, решил её убрать, но не учёл того, что всё происходит на трассе, где машины едут со скоростью более 90 км/ч. Женщина за рулём китайского внедорожника, предварительно, сбила Михаила. К сожалению, спасти его не удалось. Подробности выяснил rostov.aif.ru.
Разговаривал по телефону?
Трагедия произошла на федеральной трассе «Новороссия». 33-летний мужчина вышел на проезжую часть, чтобы, по одной из версий, устранить угрозу для других водителей, но не успел вернуться на обочину.
Авария случилась на 21-м километре автодороги в Мясниковском районе, перед хутором Хапры (в 25 км от Ростова). По предварительным данным областной Госавтоинспекции, 41-летняя женщина за рулём кроссовера «Хавал Ф7» не справилась с управлением и сбила пешехода.
Погибший — 33-летний Михаил Симонян, сотрудник газовой службы. Знакомые характеризуют его как отзывчивого и доброго человека. Именно это качество, по всей видимости, и стало роковым.
По данным rostov.aif.ru, в день трагедии Михаил ехал по трассе, когда заметил на полотне крупный обломок — разорванную покрышку, отлетевшую от большегруза. Мужчина принял решение остановиться и убрать опасный предмет, чтобы он не стал причиной аварии для других участников движения.
Судя по кадрам с места происшествия, в тот момент Михаил разговаривал по телефону. Возможно, именно это отвлекло его и не позволило вовремя заметить приближающийся автомобиль. Пытаясь уйти от удара, он побежал к обочине, но водитель иномарки также направил машину в ту же сторону. Удар оказался смертельным — мужчина погиб на месте.
«Не смотрел на машины».
Александр К., который в тот момент двигался по трассе следом, рассказал rostov.aif.ru одну из версий событий. По его словам, Михаил мог сначала сам наехать на валявшуюся покрышку, повредить защиту крыла своего автомобиля и уже после этого выйти на дорогу, чтобы оценить ущерб и вернуть злополучный обломок на обочину.
«Когда он бежал обратно, то смотрел не в сторону встречного потока, а вперёд. Видимо, просто не увидел машину», — рассказывает Александр.
Пользователи, обсуждающие видео с места ДТП, отмечают, что тело погибшего долгое время оставалось на асфальте. Так мужчина там и лежал: в форме рабочего, даже не накрытый тканью.
«Тело так и не накрыли, просто ходили вокруг», — пишут в комментариях.
О погибшем известно не так много: он работал в одной из коммунальных служб. По словам близких погибшего, Михаил был человеком отзывчивым. Он мог увидеть на проезжей части покрышку от фуры, поэтому остановился, чтобы убрать препятствие. Это мужчина сделал, чтобы никто из автомобилистов не попал в аварию.
«Я мимо проезжала и попала на том месте в пробку. Видела только прикрытое тело. Отвлекся? Не увидел? растерялся? Как говорят, от судьбы не уйдешь. Соболезнования родным и близким», — написала свидетельница аварии Эльвира С.
В социальных сетях страница Михаила практически пустая. Мужчина был подписан на сообщества, посвящённые автомобилям и спорту.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Следствие рассматривает все версии, включая нарушение Правил дорожного движения как со стороны водителя, так и со стороны пешехода.
Трагедия в очередной раз напоминает: даже благие намерения на дороге требуют предельной концентрации. Выход на проезжую часть — даже с целью помочь другим — всегда сопряжён с риском. И одна секунда невнимательности может стоить жизни.
