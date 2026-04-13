Трамп обещал уничтожить иранские корабли при приближении к блокаде США

«Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море. Это быстро и жестоко», — написал он в соцсети Truth Social.
В этот же день началась блокада Ормузского пролива из-за провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Она осуществляется беспристрастно против судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов, включая все иранские порты Аравийского и Оманского заливов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что блокада Ормузского пролива со стороны США негативно отразится на международных рынках энергоресурсов. По его словам, Москва готова помочь урегулировать конфликт.