Трамп обещал уничтожить иранские корабли при приближении к блокаде США

Если какой-либо из кораблей Ирана приблизиться к блокаде США в Ормузском проливе, то он будет немедленно уничтожен. Об этом 13 апреля заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море. Это быстро и жестоко», — написал он в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, военно-морской флот Ирана «полностью уничтожен». При этом он отметил, что США не стали уничтожать быстроходные корабли, потому что не сочли их угрозой.

В этот же день началась блокада Ормузского пролива из-за провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Она осуществляется беспристрастно против судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов, включая все иранские порты Аравийского и Оманского заливов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что блокада Ормузского пролива со стороны США негативно отразится на международных рынках энергоресурсов. По его словам, Москва готова помочь урегулировать конфликт.

