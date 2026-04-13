Еврокомиссия задействует нефтяные резервы для стабилизации цен

Еврокомиссия предложит странам Евросоюза использовать нефтяные резервы для стабилизации цен, заявила журналистам председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.
«Европейская комиссия предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, чтобы повлиять на цены», — сказала она, презентуя план Еврокомиссии, как стабилизировать последствия блокировки Ормузского пролива.
«Европейский совет начинает свою работу на Кипре, и сегодня мы обсудили ряд мер, которые мы могли бы предложить… Мы [Еврокомиссия] также будем координировать высвобождение запасов нефти для достижения максимально возможного эффекта от этих высвобождений, и мы обеспечим, чтобы государства — члены [ЕС] не оказывали влияния на единый рынок», — сказала фон дер Ляйен.
3 апреля комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен предупредил, что энергокризис на фоне конфликта в Иране приведет к «затяжному энергетическому шоку». Он отметил, что Брюссель разрабатывает планы по преодолению «структурных долгосрочных последствий» конфликта на Ближнем Востоке.
Тогда же Йоргенсен не исключил, что придется сделать еще одно высвобождения из стратегических запасов нефти, «если ситуация станет более критической».
Несмотря на такую возможность, стратегических запасов авиатоплива Европе может не хватить, сообщила Corriere della Sera со ссылкой на источники. Лишь у двух стран Евросоюза есть аварийные запасы керосина на 90 дней.
Цены на энергоресурсы в Европе значительно выросли после начала боевых действий на Ближнем Востоке: Иран после атаки США и Израиля заблокировал проход через Ормузский пролив, через который проходит до 20% мирового экспорта нефти.
