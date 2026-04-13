Лавров заявил о готовности России работать с новым правительством Венгрии

Россия готова выстраивать отношения с новым правительством Венгрии, однако будет оценивать его по конкретным шагам, заявил Лавров. Лидер победившей партии «Тиса» ранее заявил о готовности Будапешта к сотрудничеству с Россией.

Источник: РБК

Москва будет строить отношения с новым правительством Венгрии исходя из того, как оно трактует свои национальные интересы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

«Мы готовы выстраивать отношения с новым правительством. Все зависит от того, как это правительство понимает свои национальные интересы», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия готова выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения с любой страной.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. После подсчета 98,9% бюллетеней, оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство — 138 мест. Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП набрал 55 мест. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение.

Будапешт намерен выстраивать прагматичное сотрудничество с Москвой, заявил на пресс-конференции лидер «Тисы» Петер Мадьяр. По его словам, он услышал сигналы России о готовности к практическому диалогу и считает такой подход оправданным с учетом географии и взаимозависимости стран.

Мадьяр также отметил, что благодарен Москве за готовность принять выбор венгерских избирателей и взаимодействовать с новым кабинетом. Ранее он говорил, что Венгрии при необходимости придется вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил сегодня, 13 апреля, что Москва уважает выбор венгерского народа и рассчитывает на продолжение «прагматичных контактов» с новым руководством страны.

