Песков словами «со временем» описал сроки контактов Кремля с Мадьяром

Источник: РБК

В графике президента России Владимира Путина пока нет контактов с лидером венгерской оппозиционной партии «Тиса», лидирующей на парламентских выборах, Петером Мадьяром, однако Кремль рассчитывает, что они со временем состоятся. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет, но надеемся, они со временем состоятся», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах Путина и Мадьяра.

Со своей стороны Мадьяр заявил, что не ожидает в ближайшее время звонка Путина, однако, если бы он состоялся, он призвал бы завершить конфликт на Украине. Он подтвердил, что сам тоже настроен на прагматичные отношения с Россией, поскольку «географию нельзя переписать», а в сфере энергоресурсов Венгрия сильно зависит от России. Глава «Тисы», как сообщает HVG, подчеркнул, что, «вероятно, это был бы короткий телефонный разговор».

Комментируя итоги парламентских выборов в Венгрии, Песков сообщил, что Москва ожидает продолжения «прагматичных контактов» с новым руководством страны. Пресс-секретарь также заявил, что выборы в Венгрии не повлияют на российско-украинский конфликт. «Какой-то связи не усматриваю», — сказал он.

По итогам обработки 98,32% голосов партия «Тиса» набирает 53,07% и получает 138 мест в парламенте, обеспечивая себе конституционное большинство. Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП получает 55 мандатов (38,43%).

Мадьяр, в свою очередь, ранее заявил о намерении нового венгерского правительства вести переговоры с Путиным. Говоря об этом, он отметил энергетическую зависимость Будапешта, однако сказал, что она «сохранится на некоторое время». Позднее глава венгерской оппозиции заявил, что Будапешт выступает за прагматичное сотрудничество с Москвой.

Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
