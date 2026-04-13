Бывшего сенатора Савельева приговорили к 10 годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего сенатора Дмитрия Савельева к десяти годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года по делу об организации приготовления к убийству. Его также лишили трех государственных наград, сообщил Следственный комитет России.
Виновным в покушении на убийство коллегия присяжных заседателей признала Савельева в начале марта. Тогда же обвинительный вердикт вынесли и второму фигуранту дела Сергею Дюкову. Ему суд назначил восемь лет лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года.
Согласно материалам следствия, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому Юрию Нефедову организовать убийство бизнесмена Сергея Ионова, который на тот момент отбывал срок в исправительной колонии. Для поиска исполнителя Нефедов привлек ранее судимого Дюкова, своего родственника, который как и он служил в Афганистане. Последний нашел предполагаемого исполнителя — сотрудника ФСИН, который сразу обратился в ФСБ. Само убийство было инсценировано. Нефедова задержали в момент передачи денег за выполненный заказ, позже был задержан Дюков.
