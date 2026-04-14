Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: страны Персидского залива ищут альтернативы вооружению США

В условиях хрупкого прекращении огня между США и Ираном ближайшие союзники Вашингтона в регионе — одни из крупнейших заказчиков американских систем вооружения — спешно ищут замену системам противоракетной обороны американского производства.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В последние недели, на фоне иранских атак, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ столкнулись с быстрым истощением запасов противоракет. Резкий рост спроса на средства ПВО и ПРО обнажил пределы зависимости от систем, поставляемых из США. Кроме того, он показал, что США не могут своевременно удовлетворять запросы клиентов, несмотря на всплеск спроса после начала конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal.

В результате страны Персидского залива начали искать новых поставщиков и системы, которые можно развернуть быстрее и с меньшими затратами, чем американские. Они обратились к Японии, Южной Корее, Великобритании и Украине.

В марте представители стран региона провели встречу с британской стороной на полигоне недалеко от Букингемского дворца. Они заинтересовались местным стартапом Cambridge Aerospace, который предлагает доступные компактные ракеты для борьбы с дронами и другими боеприпасами.

Саудовская Аравия отдельно обратилась к Японии за перехватчиками Patriot и попросила южнокорейские фирмы Hanwha и LIG Nex1 ускорить поставки зенитных систем M-SAM средней дальности. Их уже использовали ОАЭ для сбивания иранских боеприпасов, отмечает газета.

Особое внимание привлекла южнокорейская система противовоздушной обороны средней дальности Cheongung-II. Это обусловлено ее относительно короткими сроками поставки и экономической эффективностью, поясняет WSJ. Саудовская Аравия изучает возможность ускорения поставок Cheongung-II, а ОАЭ запросили дополнительные ракеты-перехватчики у южнокорейских поставщиков.

Саудовская Аравия и Катар также подписали оборонные соглашения с Украиной. Они предусматривают совместное производство вооружений и обмен опытом. Недавно представители Катара ознакомились с украинскими технологиями управления дронами-перехватчиками и провели переговоры с ведущими оборонными предприятиями Украины.

Издание отмечает, что все эти шаги могут негативно сказаться на американской оборонной промышленности — США рискуют потерять значительную долю контрактов с богатыми странами Персидского залива, которые традиционно предпочитали американское вооружение.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше