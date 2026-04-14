WSJ: страны Персидского залива ищут альтернативы вооружению США

В последние недели, на фоне иранских атак, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ столкнулись с быстрым истощением запасов противоракет. Резкий рост спроса на средства ПВО и ПРО обнажил пределы зависимости от систем, поставляемых из США. Кроме того, он показал, что США не могут своевременно удовлетворять запросы клиентов, несмотря на всплеск спроса после начала конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal.
В марте представители стран региона провели встречу с британской стороной на полигоне недалеко от Букингемского дворца. Они заинтересовались местным стартапом Cambridge Aerospace, который предлагает доступные компактные ракеты для борьбы с дронами и другими боеприпасами.
Саудовская Аравия отдельно обратилась к Японии за перехватчиками Patriot и попросила южнокорейские фирмы Hanwha и LIG Nex1 ускорить поставки зенитных систем M-SAM средней дальности. Их уже использовали ОАЭ для сбивания иранских боеприпасов, отмечает газета.
Особое внимание привлекла южнокорейская система противовоздушной обороны средней дальности Cheongung-II. Это обусловлено ее относительно короткими сроками поставки и экономической эффективностью, поясняет WSJ. Саудовская Аравия изучает возможность ускорения поставок Cheongung-II, а ОАЭ запросили дополнительные ракеты-перехватчики у южнокорейских поставщиков.
Саудовская Аравия и Катар также подписали оборонные соглашения с Украиной. Они предусматривают совместное производство вооружений и обмен опытом. Недавно представители Катара ознакомились с украинскими технологиями управления дронами-перехватчиками и провели переговоры с ведущими оборонными предприятиями Украины.