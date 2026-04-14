WSJ: страны Персидского залива ищут альтернативы вооружению США

В последние недели, на фоне иранских атак, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ столкнулись с быстрым истощением запасов противоракет. Резкий рост спроса на средства ПВО и ПРО обнажил пределы зависимости от систем, поставляемых из США. Кроме того, он показал, что США не могут своевременно удовлетворять запросы клиентов, несмотря на всплеск спроса после начала конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal.