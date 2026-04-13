Полковник Ходаренок: Трамп сам не представляет последствий блокады Ормуза

Американские военные начинают блокаду Ормузского пролива. По словам Дональда Трампа, они будут блокировать все суда в проливе. Почему слова американского лидера доказывают хаотичность его действий, какие главные ошибки Трамп совершил в войне против Ирана и почему не стоит говорить, что у Тегерана нет козырей, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские Военно-морские силы начинают блокаду Ормузского пролива. Корабельные поисково-ударные группы флота США также будут разыскивать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход через пролив.
«ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него», — написал глава Белого дома в Truth Social.
Что такое блокада?
Строго говоря, такого термина, как «блокада всех судов», в военном деле нет. Американский президент лишний раз продемонстрировал, что не обладает систематизированными военными знаниями, так необходимыми верховному главнокомандующему — что, собственно говоря, и так неоднократно подтверждала вся иранская кампания.
В этом плане есть смысл для начала обратиться к классике, ибо «правильно назвать — правильно понять».
Есть термин «военная блокада». Это способ ведения военных действий, заключающийся в изоляции вражеского государства, крупной группировки войск, экономического района, административного центра, города, острова, проливной зоны и других важных объектов противника.
Целями военной блокады могут быть: подрыв военно-экономической мощи государства, истощение группировки войск противника и последующий ее разгром или принуждение к капитуляции.
Военная блокада может быть полной или частичной, сухопутной, воздушной, морской или комбинированной. В зависимости от масштаба, содержания задач, количества привлекаемых средств она подразделяется на стратегическую и оперативную. В тактическом масштабе военную блокаду обычно называют блокированием.
Есть еще понятие «блокадные действия». Это также один из способов военных действий, в ходе которых военные и иные средства насильственно ограничивают доступ к окруженной группировке войск, возможность оказания противнику внешней военной и экономической помощи, а также свободный выход из блокированных районов.
Блокадные действия не распространяются на пропуск грузов гуманитарного характера, таких как посылки с лекарствами, предметами санитарии, продовольственными товарами, одеждой и укрепляющими средствами для детей до 15 лет, беременных женщин и рожениц — при условии, что этим правом не злоупотребляют.
Так что с учетом понятий и категорий стратегии и оперативного искусства Дональд Трамп должен был сказать примерно так:
«Я вынужден прибегнуть к военной блокаде проливной зоны, то есть Ормузского пролива. Цели Вооруженных сил США в этой блокаде являются: подрыв военно-экономической мощи Ирана и принуждение Исламской республики к принятию мирного соглашения на условиях Соединенных Штатов в полном объеме. Эта военная блокада будет полной, то есть и морской, и воздушной, и более того, иметь долговременный и сугубо стратегический характер».
Ну, вот как-то так. В общем, президенту Соединенных Штатов надо хотя бы немного посидеть над учебниками по военному делу. С одной стороны, все эти придирки можно назвать военным крючкотворством. С другой стороны, это далеко не так и только лишний раз показывает хаотичность действий американского руководства.
Какие могут быть последствия.
Однако даже в правильной формулировке объявление блокады пролива таит в себе многочисленные подводные камни. На первый взгляд, все стратегические решения представляются порой настолько очевидными, что невольно возникают суждения о стратегии как о некоей разновидности казарменных сказок. Только все дело в том, что «в стратегии, как и в политике, курица часто высиживает утят — последствия оказываются совсем не похожими на породившие их причины», говорил виднейший российский стратег Александр Свечин.
Среди последствий объявленной Трампом блокады Ормузского пролива в экспертном сообществе уже называют ~парализацию судоходства в этой части Мирового океана, рост цен на энергоносители и мировой топливный кризис~, превосходящий по своему масштабу аналогичный образца 1973 года. Однако большинство этих выводов лежит на самой поверхности.
~Последствия принятых Трампом решений, скорее всего, не прогнозируются даже самим президентом США~. А то, что он далеко не стратег и не представляет в полном объеме результатов своих действий, да и действует далеко не всегда в правильном направлении, подтверждают практически все недавние события на Ближнем Востоке.
Ошибки Трампа.
Уже появилось расхожее выражение, что, судя по первым итогам войны с Ираном, слухи о беспредельной военной мощи США оказались несколько преувеличенными. Скорее всего, это не так.
Лучше говорить, что главная стратегическая ошибка Трампа заключается в том, что в этом конфликте он не воспользовался боевыми и оперативными возможностями США в полной мере и не обрушил на Иран всю американскую мощь.
Вторая — не менее существенная — ошибка главы Белого дома состоит в том, что он с первых часов военных действий не начал морскую операцию по овладению Ормузским проливом, своеобразными Босфором и Дарданеллами Индийского океана, и сейчас действует, что называется, вдогонку.
При этом вполне возможно, что Трамп не прогнозирует возможные ответы Ирана на объявление блокады пролива в полном объеме. А они для США и их союзников могут оказаться весьма болезненными. ~И сказать, что у Тегерана нет никаких козырей, как любят повторять в Вашингтоне, было бы серьезной ошибкой~.
Об отдельных своих шагах — например, об ударах по портовой инфраструктуре стран Персидского и Оманского заливов — в Исламской Республике уже заявили. И вряд ли только этим исчерпываются меры возмездия со стороны Тегерана. Сюрпризы от рахбара Моджтабы Хаменеи еще впереди.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).