Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атомный авианосец США засекли в 200 км от побережья Ирана

Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» 11 апреля стоял на окраине Оманского залива, в 200 км к югу от побережья Ирана, сообщает Би-би-си со ссылкой на спутниковые снимки.

Источник: РБК

«Это самое близкое к Оманскому заливу место, где мы наблюдали атомный военный корабль с начала войны», — пишет новостная служба.

Вблизи авианосца также видны два военных корабля, которые по размеру и форме соответствуют эсминцам с управляемыми ракетами ВМС США. Вероятно, они относятся к ударной группе «Линкольна», говорится в сообщении.

«Авраам Линкольн» введен в состав ВМС США в 1989 году, принимал участие в кампаниях в Ираке и Афганистане. С начала военной операции в Иране корабль был развернут на Ближнем Востоке во главе ударной группы. Иранская армия несколько раз сообщала об атаках на авианосец.

После неудавшихся переговоров с Ираном в Исламабаде американский президент Дональд Трамп 12 апреля объявил о блокаде Ормузского пролива. Она началась вечером 13 апреля, ограничения затронут все суда, входящие или выходящие из иранских портов и прибрежных районов, в том числе в Персидском и Оманском заливах.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

