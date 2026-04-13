Лукашенко поздравил Мадьяра с победой на выборах

По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчёта 98,9% голосов партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром получит 138 из 199 мест в парламенте, а политсила венгерского премьера Виктора Орбана «Фидес» — 55 мест.