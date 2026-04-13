Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Мадьяра с победой на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на выборах.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Убеждён, традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые сложились за многие годы между Минском и Будапештом, должны продолжаться», — подчеркнул президент.

Лукашенко пожелал Петеру Мадьяру доброго здоровья и успехов.

По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчёта 98,9% голосов партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром получит 138 из 199 мест в парламенте, а политсила венгерского премьера Виктора Орбана «Фидес» — 55 мест.

Орбан уже поздравил «Тису» с победой на выборах в парламент и признал, что результаты болезненны для партии «Фидес».

Петер Мадьяр заявил на митинге в Будапеште, что снова сделает страну сильным и надёжным союзником в Евросоюзе и НАТО.

Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в беседе с RT рассказал, как может измениться внешняя политика Венгрии после парламентских выборов.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше