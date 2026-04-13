Нейтральным судам дали время покинуть Иран через Ормузский пролив

Нейтральным судам, находящимся в иранских портах, но не имеющим отношение к стране, предоставлено дополнительное время для выхода в море, несмотря на объявленную американским лидером Дональдом Трампом блокаду Ормузского пролива. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в X.
«Нейтральным судам, которые находятся в иранских портах, был предоставлен ограниченный период для отплытия с территории», — говорится в сообщении. Продолжительность этого периода будет объявлена позже.
В UMKTO уточнили, что с 17:00 мск понедельника вступили в силу ограничения судоходства, которые касаются портов Ирана и прибрежных районов. Меры направлены на все суда, взаимодействующие с портами, нефтяными терминалами и другими объектами страны.
11 апреля через Ормузский пролив прошли по меньшей мере 16 судов, сообщал NBC News. Этот день стал одним из самых активных с начала войны.
Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров с Ираном в Исламабаде. Американский лидер также предупредил, что военные США будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу.
