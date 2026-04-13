Самолет-разведчик ВВС Великобритании совершает полет над Черным морем

ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Самолет-разведчик королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint совершает круговой полет над Черным морем, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Источник: RAF

Самолет вылетел с базы Уоддингтон в Англии, пролетел над Румынией и долетел до восточной части Черного моря. После этого он развернулся и совершил петлю в западном направлении. По состоянию на 18.40 мск самолет вновь летит на восток.

Британский Boeing RC-135W Rivet Joint регулярно совершает подобные полеты. Последний из них состоялся 10 апреля.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

