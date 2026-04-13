Мадьяр заявил о необходимости перехода Венгрии на евро

Глава оппозиционной партии «Тиса», получившей конституционное большинство по итогам выборов в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что страна в конечном итоге должна перейти на евро. Об этом пишет Bloomberg.
Выступая перед журналистами в Будапеште, Мадьяр сообщил, что возможный график вступления в еврозону будет определен его правительством после анализа экономической ситуации. Глава оппозиции назвал этот шаг отвечающим интересам страны.
Еврозона — это группа стран Европейского союза, которые используют единую валюту евро. Сейчас в нее входят 20 государств. Не все страны ЕС входят в еврозону — часть сохраняет свои национальные валюты. Так, Венгрия, будучи членом евроблока, использует форинт (HUF).
В октябре 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос введения евро в стране не рассматривается, отметив, что Евросоюз, по его оценке, находится в процессе распада.
«Этого вопроса точно не будет в моей повестке дня», — сказал он, заявив до этого, что Запад больше не является образцом для подражания, и призвав Венгрию выстраивать собственный путь развития.
Между тем программа партии «Тиса», представленная в феврале 2026 года, предусматривает, в частности, обеспечение выполнения критериев для вступления Венгрии в еврозону к 2030 году.
