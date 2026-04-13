Мадьяр пообещал взять трубку, если ему позвонит Путин

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что ответит на звонок российского президента Владимира Путина, если тот проявит инициативу, сообщает HVG.
«Если Путин позвонит, я отвечу на звонок, но я не думаю, что это произойдет», — сказал он в ходе пресс-конференции и добавил, что попросил бы Путина в этом разговоре закончить конфликт на Украине.
Мадьяр добавил, что, «вероятно, это был бы короткий телефонный разговор». При этом он отметил, что намерен вести с Москвой прагматичный диалог, поскольку Венгрия зависит от энергоресурсов из России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина пока нет контактов с Мадьяром, однако Кремль рассчитывает, что со временем они состоятся.
Мадьяр также заявлял о намерении нового венгерского правительства вести переговоры с президентом России при необходимости, подчеркнув при этом, что друзьями страны не станут.
