В Кремле завершились переговоры Путина с президентом Индонезии

В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщил Кремль.

Источник: РБК

«На повестке — состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы», — описала тему переговоров пресс-служба Кремля.

Путин проводил коллегу до автомобиля, лидеры тепло попрощались и пожали друг другу руки.

Накануне визита пресс-служба президента Индонезии сообщила, что главы государств намерены обсудить в том числе вопросы энергетической безопасности, сотрудничество и обеспечение стабильных поставок энергии, в том числе нефти.