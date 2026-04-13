В Кремле завершились переговоры Путина с президентом Индонезии

В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщил Кремль.
«На повестке — состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы», — описала тему переговоров пресс-служба Кремля.
Путин проводил коллегу до автомобиля, лидеры тепло попрощались и пожали друг другу руки.
Накануне визита пресс-служба президента Индонезии сообщила, что главы государств намерены обсудить в том числе вопросы энергетической безопасности, сотрудничество и обеспечение стабильных поставок энергии, в том числе нефти.