СМИ сообщили об обнаружении атомного авианосца США в 200 км от побережья Ирана

«Это самое близкое к Оманскому заливу место, где наблюдали атомный военный корабль с начала войны», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что около авианосца расположены несколько американских военных кораблей. При этом в настоящее время Военно-морские силы США насчитывают около 11 кораблей на территории Аравийского моря.
Ранее в этот день президент США Дональд Трамп заявил, что если какой-либо из кораблей Ирана приблизится к блокаде США в Ормузском проливе, то он будет немедленно уничтожен.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что блокада Ормузского пролива со стороны США негативно отразится на международных рынках энергоресурсов.
Глава Белого дома 12 апреля сообщил, что американские Военно-морские силы приступают к блокировке всех кораблей, которые попытаются зайти в Ормузский пролив или выйти из него.