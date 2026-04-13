В правительстве одобрили условия депортации семей воюющих иностранцев

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в ноябре 2025 года и одобрен в первом чтении в январе. Первоначальная редакция законопроекта запрещала закрывать въезд в Россию, принимать решение о нежелательности пребывания или проживания, депортацию из России иностранцев или лиц без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил или других воинских формирований. Таким лицам, согласно законопроекту, нельзя отказывать в выдаче либо аннулировать разрешение на временное проживание или вида на жительство,