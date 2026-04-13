В правительстве одобрили условия депортации семей воюющих иностранцев

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект поправок ко второму чтению законопроекта о правовых преференциях для иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили службу в российских вооруженных силах. Одобрение проекта поправок РБК подтвердили источник, близкий к комиссии, и источник, знакомый с прохождением документа.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством в ноябре 2025 года и одобрен в первом чтении в январе. Первоначальная редакция законопроекта запрещала закрывать въезд в Россию, принимать решение о нежелательности пребывания или проживания, депортацию из России иностранцев или лиц без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил или других воинских формирований. Таким лицам, согласно законопроекту, нельзя отказывать в выдаче либо аннулировать разрешение на временное проживание или вида на жительство,
«Новыми поправками одновременно предлагается установить запрет на выдачу вида на жительство членам семьи иностранного военнослужащего, который в период проведения СВО заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях сроком на один год. Такой запрет будет действовать при наличии предусмотренных законом оснований, в том числе если лицо выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, финансирует или планирует террористические либо экстремистские акты», — сказал РБК заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.
«Если вид на жительство таким членам семьи уже был выдан ранее, он будет подлежать аннулированию», — добавил он.
Ранее президент Владимир Путин указом внес лиц без гражданства в число тех, кто может заключать контракт на службу в российских вооруженных силах. В 2023 году он подписал указ, согласно которому иностранные граждане, поступающие на военную службу по контракту в вооруженные силы, могут заключать первый контракт на один год вместо пяти лет. Заключившие контракт с ВС иностранцы также могут получать российское гражданство в упрощенном порядке.