Axios узнал о предложении США Ирану заморозить обогащение урана на 20 лет

По данным издания, иранская сторона в ответ предложила более короткий срок моратория, который источники характеризуют как «однозначно» меньший, чем 20 лет.
Как отмечает Axios, разногласия вокруг ядерной программы Ирана остаются ключевым препятствием для достижения договоренностей. В частности, спор касается готовности Тегерана отказаться от обогащения урана и его уже накопленных запасов.
Переговоры между США и Ираном и действия по достижению соглашения продолжаются, сообщил в соцсети X корреспондент издания Барак Давид со ссылкой на американского чиновника.
Накануне журналист со ссылкой на источник сообщил, что в ходе переговоров в Исламабаде США потребовали от Ирана прекратить обогащение урана, вывезти запасы и демонтировать ключевые объекты, а также полностью открыть Ормузский пролив, но Тегеран отказался.
По данным собеседника, Вашингтон также настаивает на бесплатном проходе через пролив и прекращении финансирования Ираном группировки ХАМАС, движения «Хезболла» и йеменских хуситов.
