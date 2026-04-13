Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios узнал о предложении США Ирану заморозить обогащение урана на 20 лет

США в ходе переговоров с Ираном в Исламабаде предложили Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с обсуждением.

Источник: РБК

По данным издания, иранская сторона в ответ предложила более короткий срок моратория, который источники характеризуют как «однозначно» меньший, чем 20 лет.

Как отмечает Axios, разногласия вокруг ядерной программы Ирана остаются ключевым препятствием для достижения договоренностей. В частности, спор касается готовности Тегерана отказаться от обогащения урана и его уже накопленных запасов.

Переговоры между США и Ираном и действия по достижению соглашения продолжаются, сообщил в соцсети X корреспондент издания Барак Давид со ссылкой на американского чиновника.

Накануне журналист со ссылкой на источник сообщил, что в ходе переговоров в Исламабаде США потребовали от Ирана прекратить обогащение урана, вывезти запасы и демонтировать ключевые объекты, а также полностью открыть Ормузский пролив, но Тегеран отказался.

По данным собеседника, Вашингтон также настаивает на бесплатном проходе через пролив и прекращении финансирования Ираном группировки ХАМАС, движения «Хезболла» и йеменских хуситов.

Материал дополняется.

