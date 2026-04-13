Путин проводил президента Индонезии до машины после встречи в Кремле

Путин и индонезийский лидер после переговоров. Видео © пресс-служба Кремля.
Об итогах встречи пока не сообщается, однако прощание политиков было тёплым. Субианто по-дружески пожал руку Путину, стороны обменялись короткими репликами, после чего российский лидер проводил своего гостя до машины.
Напомним, сегодня, 13 апреля, в Кремле проходят переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто. Стороны обсуждают развитие стратегического партнёрства, а также ключевые международные и региональные проблемы. Индонезийский лидер уже поздравил Путина с Пасхой и Днём космонавтики.
