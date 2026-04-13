Президент крупного азиатского государства пригласил Путина посетить свою страну

Лидер Индонезии Прабово Субианто пригласил президента России Владимира Путина посетить свою страну.
«Ждем вас», — сказал Субианто Путину, прощаясь с ним после переговоров, состоявшихся в Кремле.
Лидеры двух стран, как сообщалось, обсудили вопросы, касающиеся энергетической безопасности.
О готовящейся встрече сообщали пресс-служба Кремля и секретариат правительства Индонезии. Как говорилось в пресс-релизе, беседа будет «иметь решающее значение в условиях постоянно меняющейся глобальной обстановки».
