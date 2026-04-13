В Харьковской области ликвидировали подполковника Госпогранслужбы Украины

По данным источника, удар был нанесён 3 апреля в Волчанском районе. В результате, как утверждается, ликвидирован подполковник Андрей Мидяновский. Также сообщается о гибели ещё одного офицера — майора Валерия Данко. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей не приводится.