ФСБ предложила расширить зону погранконтроля около портов Ленобласти

ФСБ предложила скорректировать перечень акваторий внутренних вод с действующим пограничным режимом для усиления контроля критически важных объектов на подходах к портам Ленинградской области, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.
«Внести в приложение № 1 к приказу ФСБ России от 10 июля 2007 г. № 355 “Об определении участков (районов) внутренних вод.
Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим«изменения согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в проекте документа.
Согласно проекту, раздел «Балтийское море» предлагается изложить в новой редакции, определив зону как расположенную восточнее условной линии: мыс Бычья Голова — мыс Вепревский — восточная оконечность островов Северный Березовый и Большой Березовый — мыс Шепелевский.
Кроме того, приложение предлагается дополнить разделом «Берингово море», в котором указаны участки:
в Анадырском лимане — северо-западнее условной линии мыс Дионисия — мыс Заселения (на период эксплуатации ледовых переправ);
в заливе Корфа — гавань Скрытая, ограниченная условной линией от северной оконечности косы Корф до западной оконечности косы Конохвал (на период эксплуатации ледовых переправ).
Согласно пояснительной записке, изменения нужны для контроля за маломерными судами у портовой инфраструктуры и критически важными объектами в Ленинградской области, а также для регулирования движения транспорта в зимне-весенний период по ежегодно оборудуемым ледовым переправам в Анадырском лимане и заливе Корфа.
В понедельник, 13 апреля, помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что соседние государства, по его мнению, стали соучастниками ударов украинских дронов по российским портам в Балтийском море. Так он прокомментировал атаки беспилотников на порты в Приморске и Усть-Луге.
Патрушев связал это с тем, что маршрут дронов к Ленинградской области превышает 1400 км и, как он утверждает, требует тщательной подготовки и как минимум согласия властей стран, над территорией которых проходит.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.