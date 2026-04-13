Мадьяр рассказал, с чем будет бороться новое правительство

Руководитель победившей в ходе выборов в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны будет бороться с коррупцией.
Также Мадьяр заявил, что в конституцию планируется внести поправки в целях укрепления демократии. Еще одной мерой, по словам политика, будет реформа государственных СМИ.
Партия Мадьяра получила 138 из 199 мест в парламенте Венгрии, что дало ей подавляющее большинство, а следовательно, право вносить поправки в законы. Партия Виктора Орбана «Фидес» получила 55 мест.
Лидеры ряда государств, в том числе, восточноевропейских, поздравили Мадьяра.
