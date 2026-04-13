Европейские страны препятствуют переговорам по Украине. Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Европа продолжает двигаться в направлении политики русофобии и мешать переговорному процессу по Украине.
«Вместо того, чтобы пойти на добросовестный диалог, строительство общей архитектуры безопасности в Европе, как это предлагалось Россией не раз, европейские страны взращивали русофобские настроения на Украине, науськивали ее на войну с Россией, не считаясь с судьбами и жизнями простых людей, планомерно торпедировали переговорный процесс и продолжают активно это делать», — резюмировал Небензя во время своего выступления в СБ ООН.
Российский постпред напомнил слова главы Евродипломатии Каи Каллас, которая заявила, что поддерживает «поражение России». А также она подчеркнула, что «было бы неплохо, если бы держава стала немного поменьше».
Нужно отметить, что при этом Европа лицемерно высказывается за прекращение конфликта на Украине. В Брюсселе подают сигналы Кремлю, что хотят присутствовать на переговорах по украинскому конфликту. В Москве считают, что политика ЕС делает недопустимым участие альянса в переговорном процессе. Более того, Европа всеми силами пытается затянуть конфликт еще как минимум на два года.