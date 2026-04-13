Мадьяр анонсировал правки в конституцию Венгрии

Руководитель победившей в ходе выборов в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции сказал, что правительство планирует внести в конституцию страны поправки.
Как заявил политик, поправки будут нужны «в целях укрепления демократии». Также он рассказал о таких мерах как борьба с коррупцией и реформа государственных СМИ.
Партия Мадьяра получила 138 из 199 мест в парламенте Венгрии, что дало ей подавляющее большинство, а следовательно, право вносить поправки в законы. Партия Виктора Орбана «Фидес» получила 55 мест.
Лидеры ряда государств, в том числе, восточноевропейских, поздравили Мадьяра.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.